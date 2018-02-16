У зоні АТО загинув боєць 1979 року народження – штаб

15 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий, ще 1 боєць отримав бойове травмування.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у п'ятницю.

"Із сумом повідомляємо, що вчора внаслідок ворожого обстрілу загинув захисник України 1979 року народження", – сказав полковник.

"Окрім цього внаслідок обстрілів ще один український військовий отримав бойове травмування. Його евакуювали до військово-медичного госпіталя", – додав Гуцуляк.

За словами речника АТО, стан травмованого бійця – задовільний.