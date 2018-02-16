У Києві частину Хрещатика перекриють на 5 днів

У Києві закриють частину вулиці Хрещатик для руху транспорту на час проведення заходів до Дня Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Із 22:00 16 лютого до 6:00 22 лютого заборонять рух транспортних засобів вулицею Хрещатик – від вулиці Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні в обох напрямках", – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим будуть внесені тимчасові зміни у рух маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування у місцях заборони руху транспортних засобів, про що повідомлятимуть додатково.

Із 18 до 20 лютого буде також заборонено паркувати автомобілі на Алеї Героїв Небесної Сотні та прилеглих територіях.

Протягом 18-20 лютого передбачене проведення різноманітних меморіальних заходів для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

У КМДА зазначають, що протягом цих днів у Києві обмежать проведення розважальних заходів, спортивних змагань та буде внесено відповідні зміни до програм теле- і радіопередач комунальних засобів інформації.

На час проведення заходів до Дня Героїв Небесної Сотні буде забезпечено посилену охорону громадського порядку і безпеку дорожнього руху, готовність сил і засобів оперативного реагування на можливе виникнення надзвичайних ситуацій, а також чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.