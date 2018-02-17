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Прем’єр Польщі: закон про ІНП мав вирішити проблему "польських таборів смерті"

Субота, 17 лютого 2018, 11:58

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький був змушений виправдовуватися за схвалення скандального закону про Інститут національної пам’яті під час Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє з Мюнхена кореспондент Європейської правди.

Після виступу прем’єра йому поставили запитання кілька слухачів, серед яких був і журналіст з Ізраїля польського походження. Він розповів історію своєї матері, яка дивом врятувалася під час єврейських погромів в Польщі у кінці 30-х років, та зрештою змогла втекти з країни.

"Моя мати після того пообіцяла що більше не скаже ані слова польською, – переказав він. – З новим польським законом я стаю злочинцем через те, що я про це розповів. Скажіть, навіщо вам це? Ви лише залучаєте більше уваги до цих звірств" - звернувся він до Моравецького.

Його запитання викликало у залі тривалі аплодисменти.

Відповідаючи, Моравецький заявив, що це – вимушений крок. За його словами, так Варшава відреагувала на некоректні заяви за загадки Польщі у ЗМІ.

"Минулого року польські посольства за кордоном мали 160 разів реагувати на вислови "польські табори смерті". Чому ми маємо досі це робити?", - запитав він у відповідь. "Це були німецькі нацистські табори, тоді не було незалежної Польщі", - додав прем’єр.

Він також розповів, що поляки, на його думку, найбільше постраждали під час війни через допомогу євреям. "Польська земля була єдиною територію на землі, де цілі села знищували за допомогу євреям", - стверджує прем’єр.

Варто зауважити, що він не став напряму коментувати питання про можливість переслідування людей за історії, подібні до викладеної ізраїльським журналістом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаісторія
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