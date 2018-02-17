Порошенко і делегація Конгресу США порадилися, як звільнити Крим

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Субота, 17 лютого 2018, 14:07

Президент Петро Порошенко та делегація Конгресу США скоординували подальші кроки щодо посилення міжнародного фронту з деокупації Криму.

Як повідомляє прес-служба президента, зустріч відбулася під час Мюнхенської безпекової конференції.

Сторони засудили намір провести російські президентські вибори на тимчасово окупованій території Криму.

 
Фото прес-служби президента

"Було скоординовано подальші кроки щодо посилення міжнародного фронту з деокупації українського Криму", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Порошенко висловив сподівання, що фінансування програм безпекової допомоги Україні, включаючи надання озброєнь оборонного характеру і надалі отримуватимуть повну підтримку з боку Конгресу.

Було також обговорено прогрес України у реалізації програм реформ та розвиток співпраці з МВФ.

"Відзначено зусилля з реформування сектору безпеки, свідченням чого є намір уже найближчим часом розглянути у Парламенті законопроект про національну безпеку", - повідомляє прес-служба.

Порошенко також закликав Конгрес США підтримати офіційне визнання Сполученими Штатами Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу.

Теми: Порошенко США Крим
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