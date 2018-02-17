Порошенко поговорив із Мей про миротворців ООН на Донбасі

Президент Петро Порошенко обговорив із прем'єром Великобританії Терезою Мей розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Як повідомляє прес-служба президента, зустріч відбулася в Мюнхені під час безпекової конференції.

Порошенко також запросив Мей відвідати Україну з візитом.

Фото прес-служби президента

Крім того, президент подякував за продовження навчальної місії для українських військових в рамках операції "Orbital".