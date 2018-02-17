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МЗС: Чехія і Норвегія - за територіальну цілісність України та санкції проти РФ

Субота, 17 лютого 2018, 13:51

Чехія підтримує територіальну цілісність України та збереження режиму санкцій щодо РФ.

Як повідомили 17 лютого у МЗС України, про це заявив глава МЗС Чехії Мартін Стропніцкий на зустрічі з Павлом Клімкіним в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. 

"Стропніцкий відзначив активний політичний діалог між країнами та запевнив у незмінності курсу уряду Чехії щодо подальшої практичної підтримки євроінтеграційних прагнень України", - йдеться у повідомленні. 

У свою чергу з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Сьорейде глава українського МЗС обговорив безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу і виклав бачення України щодо шляхів врегулювання конфлікту на основі Мінських угод та з залученням миротворчих сил.

Теми: ДонбасРосіясанкції
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