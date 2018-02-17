МЗС: Чехія і Норвегія - за територіальну цілісність України та санкції проти РФ

376 переглядів
Субота, 17 лютого 2018, 14:51

Чехія підтримує територіальну цілісність України та збереження режиму санкцій щодо РФ.

Як повідомили 17 лютого у МЗС України, про це заявив глава МЗС Чехії Мартін Стропніцкий на зустрічі з Павлом Клімкіним в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. 

"Стропніцкий відзначив активний політичний діалог між країнами та запевнив у незмінності курсу уряду Чехії щодо подальшої практичної підтримки євроінтеграційних прагнень України", - йдеться у повідомленні. 

У свою чергу з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Сьорейде глава українського МЗС обговорив безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу і виклав бачення України щодо шляхів врегулювання конфлікту на основі Мінських угод та з залученням миротворчих сил.

Теми: Донбас Росія санкції
powered by lun.ua
По темі
Порошенко поговорив із Мей про миротворців ООН на Донбасі 17 лютого 2018, 14:31
"Нормандської" зустрічі у Мюнхені не буде - ЗМІ 17 лютого 2018, 13:24
Порошенко обговорив Росію і Донбас з очільником Пентагону 17 лютого 2018, 11:21
Усі новини
Головні новини
На Київщині мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП: є загиблі
ОІ-2018: Надія українців на медаль у біатлоні знову не виправдалася
У Дуди обурилися результатами зустрічі по ІНП: Домовленості президентів не виконуються
Прем’єр Польщі: закон про ІНП мав вирішити проблему "польських таборів смерті"
Усі новини

Ми зійшлися, коли нам було за 70: історія кохання киян похилого віку

9 перспективних спеціальностей, які можна опанувати онлайн