Порошенко попросив у НАТО більше допомоги
Президент Петро Порошенко під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом висловив зацікавленість у залученні більшої допомоги НАТО для реформування оборонного сектору.
Як повідомляє прес-служба президента, зустріч відбулася в суботу в Мюнхені.
Порошенко підкреслив, що Україна послідовно продовжує курс євроатлантичної інтеграції та реформи сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу.
"Було висловлено зацікавленість у залученні більшої практичної та експертної допомоги НАТО для досягнення подальшого прогресу на цьому шляху", - йдеться в повідомленні.
Крім того, президент подякував за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО та солідарність у протидії російській агресії.
Він також обговорив зі Столтенбергом перспективи посилення взаємодії України з Альянсом за результатами Саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року.
Порошенко також подякував генсеку НАТО за чітку позицію стосовно збереження політики відкритих дверей Альянсу.