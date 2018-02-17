Порошенко попросив у НАТО більше допомоги

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом висловив зацікавленість у залученні більшої допомоги НАТО для реформування оборонного сектору.

Як повідомляє прес-служба президента, зустріч відбулася в суботу в Мюнхені.

Порошенко підкреслив, що Україна послідовно продовжує курс євроатлантичної інтеграції та реформи сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу.

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"Було висловлено зацікавленість у залученні більшої практичної та експертної допомоги НАТО для досягнення подальшого прогресу на цьому шляху", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президент подякував за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО та солідарність у протидії російській агресії.

Він також обговорив зі Столтенбергом перспективи посилення взаємодії України з Альянсом за результатами Саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року.

Порошенко також подякував генсеку НАТО за чітку позицію стосовно збереження політики відкритих дверей Альянсу.