У неділю в Києві пройде ряд акцій, поліція готується

У забезпеченні правопорядку 18 лютого в Києві буде задіяно близько 3 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив на брифінгу в суботу начальник НУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На завтра є кілька заявлених акцій... марш від парку Шевченка до Михайлівської площі, заходи на Майдані Незалежності та хода Хрещатиком, хода від метро "Арсенальна" до Європейської площі... Акції пов'язані з річницею подій 2014 року. Кількість заявлених учасників - від кількох тисяч до кількох десятків тисяч. За нашими оцінками, їх буде менше. Ми будемо задіювати приблизно 3 тисячі правоохоронців", - сказав Крищенко.

За його словами, будуть задіяні бійці Нацгвардії, співробітники Нацполіції, посилено працюватимуть кінологи і вибухотехніки, також будуть створені резерви в разі необхідності при ускладненні обстановки.

Крищенко зазначив, що обмеження доступу на Майдані Незалежності не буде, але буде проводитися поверхнева перевірка.

Він також повідомив, що в ніч на суботу "було "мінування" станції метро, ​​ця людина затримана, будемо перевіряти, чи має це відношення до завтрашніх подій".

Агентство повідомляє, що громадська організація "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" (РНС) подала заявку на проведення 18 лютого "Маршу за майбутнє" в центрі Києва.

Партія екс-президента Грузії з 7:00 до 15:00 планує провести марш і автопробіг за маршрутом парк ім. Т.Шевченка - вул. Володимирська - вул. Б.Хмельницького - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності. "РНС" запланував також віче.

Очікується участь у марші 50 тисяч чоловік, 1 тисячі автомобілів, зазначено наявність "30 наметів", планується перекриття руху.

При цьому з 18 по 20 лютого на Майдані Незалежності "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Переваги" організовує "Тематичні інсталяції з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні".

Також 18 лютого на Європейській площі з 9:00 до 14:00 "Соціал-демократична партія" народного депутата Сергія Капліна має намір провести акцію про "необхідність підвищення мінімальної зарплати і пенсії" за участю 10 тисяч осіб, встановленням сцени, наметів та використанням звукопідсилюючої апаратури.

18 лютого з 15:00 Добровольчий рух "ОУН" Миколи Коханівського планує провести мітинг і марш "Смерть Росії!" з Майдану Незалежності до представництва Росспівробітництва на вул. Борисоглібській за участю 500 осіб.

Крім цього 18 лютого з 10:00 планується пам'ятна хода і молебень на честь загиблих Героїв Небесної Сотні за участю 500 осіб, організована громадською організацією "Сім'ї "Небесної Сотні". Даний захід планується провести від перехрестя вулиці Хрещатик та Алеї Героїв Небесної Сотні до пам'ятного хреста на честь загиблих.

Ще в неділю з 14:00 до 17:00 заявлено театральне дійство "Майдан - колиска нового людства" за участю 50 осіб, організоване громадською організацією "Воля громади". Місце проведення: Майдан - вул. Інститутська - Маріїнський парк - вул. Грушевського.

З 15:40 до 20:00 Українська Академія лідерства запланувала заходи в пам'ять Героїв Небесної Сотні і героїв АТО, творчу акцію і виставку на Майдані і в Культурно-мистецькому центрі "Києво-Могилянської академії" за участю 250 осіб.

Крім того, 18 лютого з 11:00 до 14:00 "Союз ветеранів АТО Солом'янського району міста Києва" планує ходу з нагоди "дня пам'яті загиблих захисників Дебальцівського плацдарму" від будівлі КМДА на Хрещатику до Софійської площі за участю 3 тисяч чоловік.