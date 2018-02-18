У Києві згадували героїв Небесної сотні

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.

Як повідомляє "Громадське", у заході взяло участь понад 100 людей.

Вони заспівали гімн України та вигукували гасла "Слава Україні!" й "Герої не вмирають".

Як повідомляє Укрінформ, порядок біля Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні забезпечувало кілька десятків поліцейських.

Також на Майдані Незалежності розміщено тематичну інсталяцію з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.