У Києві згадували героїв Небесної сотні

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Неділя, 18 лютого 2018, 10:37

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.

Як повідомляє "Громадське", у заході взяло участь понад 100 людей.

Вони заспівали гімн України та вигукували гасла "Слава Україні!" й "Герої не вмирають".

 

Як повідомляє Укрінформ, порядок біля Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні забезпечувало кілька десятків поліцейських.

 

Також на Майдані Незалежності розміщено тематичну інсталяцію з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.

Теми: акції Майдан Київ
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