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"Путінського байкера" не пустили до України

Неділя, 18 лютого 2018, 10:05

У суботу прикордонники не пустили в Україну російського байкера з клубу "Нічні вовки" на прізвисько "Водяной".

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, громадянин Росії прибув рейсом в аеропорт "Бориспіль".

"Під час здійснення прикордонного контролю правоохоронці встановили, що росіянин є активним учасником російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ "Нічні вовки" на прізвисько "Водяной", - заявили прикордонники.

 
Фото з сайту ДПСУ

Іноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно.

Прикордонники додали, що продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни.

Як відомо, байкерський клуб "Нічні вовки" вважається прокремлівським. Президент РФ Володимир Путін неодноразово зустрічався з його представниками.

За даними Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального, "Нічні вовки" отримують багатомільйонні гранти з федерального бюджету Росії.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаРосія
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