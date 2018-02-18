Порошенко підписав закон про дострокові пенсії членам сімей загиблих "майданівців"

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Неділя, 18 лютого 2018, 12:49

Президент Петро Порошенко підписав закон про призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які померли внаслідок ушкоджень, отриманих в ході Революції гідності.

Про це він заявив на відкритті виставки до Дня пам'яті Героїв Небесної сотні у неділю.

"8 лютого парламент прийняв закон, який дозволяє призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули чи померли внаслідок поранень, каліцтв, контузій та інших ушкоджень здоров'я, отриманих під час Революції гідності", - зазначив він.

"І практично відразу після його надходження в вашій присутності я підписую цей закон", - додав президент.

За його словами, це має бути свідченням і доказом того пріоритету, який має українська влада щодо вшанування пам'яті учасників Революції гідності.

Українська правда
Теми: Порошенко
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