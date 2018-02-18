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У центрі Києва тривають акції Капліна й пам'яті про Дебальцеве

Неділя, 18 лютого 2018, 12:28

У центрі Києва триває марш пам'яті захисників Дебальцівського плацдарму, загиблих на початку 2015 року.

Як передає "Інтерфакс-Україна", колона чисельністю понад 300 осіб проходить від вул.Хрещатик по Софійській вулиці вгору до Софійської площі.

У руках учасників акції прапори військових підрозділів, громадських організацій. На чолі колони йдуть люди у військовій формі з плакатом "Слава захисникам Дебальцевого". Учасники маршу скандували "Слава Україні! Героям слава!".

Пам'ятну ходу супроводжує кілька десятків співробітників поліції комунікації. Акція має мирний характер.

Крім того, близько тисячі осіб під прапорами Соціал-демократичної і Соціалістичної партій мітингують біля будівлі Верховної Ради з вимогою соціальних стандартів.

Акція почалася на Європейській площі в центрі Києва, після чого колона пройшла по вулиці Грушевського до будівлі українського парламенту.

Станом на 11:40 на мітингу присутні близько 1 тисячі учасників. В руках у них партійні прапори, також плакати з написами: "За мінімальну зарплату 10 тис. гривень", "За мінімальну пенсію 5 тис. гривень", "Підвищення податків для багатих" і "Україна без олігархів та їхніх політичних маріонеток".

Правопорядок охороняє кілька десятків співробітників Антиконфліктної групи Національної поліції. Акція носить мирний характер, зіткнень з правоохоронцями не відбувається.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиїв
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