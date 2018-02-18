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На Харківщині біля пункту пропуску з РФ - черги, Росія не пускає вантажівки

Неділя, 18 лютого 2018, 13:42
На Харківщині біля пункту пропуску з РФ - черги, Росія не пускає вантажівки
Фото - прес-служба ДПСУ

Біля міжнародного пункту пропуску "Гоптівка" у Харківській області утворилися черги з вантажних автомобілів, які не можуть потрапити на територію Російської Федерації.

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. 

У відомстві зазначили, що російська сторона на пункті пропуску "Нєхотєєвка" не здійснює пропуск вантажних автомобілів через кордон вже протягом двох днів. 

"На офіційний запит Держприкордонслужби щодо ситуації, яка склалась на кордоні, відповіді від російської сторони отримано не було. Від осіб, які подорожують з Росії, відомо, що пропуск вантажних транспортних засобів не здійснюється через несправність рентгенівського обладнання для догляду вантажів "Rapiscan- system", - зазначили у ДПСУ. 

Черга вантажівок, які скупчилися біля ПП "Гоптівка" та на території пункту пропуску - близько 100 авто, ще близько 100 транспортних засобів повернулись в тил України, аби слідувати іншим маршрутом.

 
 
Усі фото - прес-служба ДПСУ

Подорожуючих, які мають намір найближчим часом перетнути українсько-російський кордон через ПП "Гоптівка", просять мати на увазі обстановку, яка склалася на цьому напрямку.

Українська правда

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Теми: РосіякордонХарківська областьПрикордонна служба
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