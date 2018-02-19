У Будапешті з продажу вилучили карти з неукраїнськими Кримом та Півднем України

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Понеділок, 19 лютого 2018, 13:06

В одному з магазинів Будапешта продавали карти, на яких Крим та частину Півдня України не були позначені українською територією.

Про це у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп, передає "Європейська правда".

"У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму провели зустріч з власником магазину. Карта вилучена з продажу", - повідомила посол.

Крім того, дипломат направила листи до угорських офіційних органів та до видавця карти, щоб запобігти її подальшому поширенню.

Зауважимо, на карті також іншим кольором позначено Південь України - частину Херсонщини та Одещини. Дипломат також звернула на це увагу у своєму листі.

 
 

Дипломат звернулася із проханням інформувати посольство України в Угорщині про схожі випадки, "щоб оперативно реагувати на будь-які прояви неповаги до територіальної цілісності України".

Нагадаємо, раніше паризька книгарня вилучила з продажу глобус із некоректним позначенням окупованого Криму. 

Українська правда
Теми: Україна Крим Угорщина
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