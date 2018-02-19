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Директором кримської школи призначили шахрайку, яку шукає поліція Києва

Понеділок, 19 лютого 2018, 13:22

Призначена на початку лютого директором школи №44 в Сімферополі Гульнара Муртазаєва з 2013 року перебуває в розшуку на території України за підозрою в шахрайстві.

Про це пише "Крим.Реаліі".

За інформацією видання, крім того, що про це свідчить запис на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Розшук", дані підтвердили у відділку комунікації головного управління Національної поліції в Києві.

 

"Відповідно до рішення Шевченківського районного суду Києва суддя дав дозвіл на затримання громадянки Муртазаєвої з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - кажуть в поліції.

Сама Муртазаєва заявила "Крим.Реаліі", що їй про розшук нічого невідомо і відмовилася надати подальші коментарі.

Видання нагадує, що 1 вересня 2017 року окупаційний "уряд" Криму відкрив у сімферопольському мікрорайоні Фонтани середню загальноосвітню школу №44. Вона отримала ім'я кримчанки Аліме Абденнанової.

Муртазаєву в ролі нового директора школи представили 5 лютого 2018 року. Як запевняють кримські ЗМІ, кандидата одноголосно затвердила атестаційна комісія. До цього призначення школу очолювала Елеонора Акімова, вона залишається на посаді заступника директора.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримкриміналполіціяКиїв
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