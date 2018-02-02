Моравецький пояснив необхідність прийняття закону про "бандерівську ідеологію"

Зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі, які передбачають кримінальну відповідальність за заперечення "бандерівської ідеології", потрібні для протидії брехні щодо приписування злочинів проти євреїв невинним людям.

Про це у телезверненні до польського народу заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, передає "Укрінформ".

"Брехня Освенціма - це не лише заперечення німецьких злочинів, але також й інші форми фальсифікації історії. Однією з найгірших форм цієї брехні є применшення відповідальності справжніх злочинців і приписування відповідальності їхнім жертвам. Ми хочемо боротися з цією брехнею у кожному його прояві. Саме тому ми змінюємо закон про Інститут національної пам’яті", - підкреслив Моравецький.

Він додав, що у Польщі ніколи не обмежуватиметься дискусія про Голокост, оскільки поляки самі були його жертвами.

Польський прем’єр також зазначив, що поляки розуміють емоції з боку Ізраїлю.

"Потрібно виконати багато роботи, аби ми, наша спільнота, змогли разом розповісти складну історію. Культура польських євреїв є невід’ємним елементом нашої, польської спадщини",- наголосив політик.

Як відомо, Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології"

Також повідомлялося, що Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

У зв'язку з цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

МЗС Ізраїлю також викликало заступника посла Польщі в Тель-Авіві для пояснень у зв'язку зі змінами в закон про Інститут національної пам'яті.