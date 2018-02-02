Бойовики стверджують, що в Донецьку гранатомет пошкодив два будинки

Бойовики так званої "ДНР" стверджують, що в результаті пострілу в центрі Донецька 1 лютого постраждали два будинки.



Вони стверджують, що гранатомет було встановлено поблизу житлових багатоповерхівок на вулиці Челюскінців у Київському районі захопленого Донецька.



"Незначних пошкоджень зазнали несучі конструкції будівель, побило вікна в дев'яти квартирах", – йдеться в повідомленні сепаратистського ресурсу ДАН.



Окупанти частини Донецької області продемонстрували знімки на доказ ушкоджень, але не відомо, чи вони з’явилися саме 1 лютого.

У Донецьку нібито стріляли з гранатомета dan-news.info

Донецьк ДАН

Донецьк ДАН

Раніше бойовики "ДНР" заявили, що ввечері 1 лютого будівлю їхнього оборонного "відомства" в центрі Донецька обстріляли з гранатомета.

Як повідомило "командування", о 19:00 четверга "по будівлі Міноборони ДНР було зроблено постріл із гранатомета", але ніхто не постраждав.



Т.зв. "заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін заявив, що "на момент обстрілу в будівлі перебувала лише чергова зміна, також чергував заступник міністра оборони Сергій Великородний".



Басурін назвав це провокацією.



Також ДАН стверджує, що в четвер бойовики, які перебували поблизу місця обстрілу, бачили над будівлею безпілотник.