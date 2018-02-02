Депутати Київради домовились робити селфі у маршрутках

Депутати Київради та міські чиновники з транспортної галузі домовилися між собою час від часу користуватися громадським транспортом, щоб краще розуміти проблеми містян.

Пропозицію їздити в маршрутках і робити селфі від депутата "Самопомочі" Сергія Харчука на засіданні транспортної комісії підтримали одноголосно, повідомляє Громадський рух "Чесно".

"Пропоную такий регулярний флешмоб. У нас же люблять люди постити свої селфі на фоні підйомника в Буковелі чи на закордонному гірськолижному курорті. Давайте всі члени комісії і керівництво Київпастрансу один раз на тиждень будуть постити селфі в мережу не "Мамо, я поїв і я в шапці", а "Мамо, я в 453 чи 417 маршрутці". А другий тиждень – у метро", - запропонував депутат.

Харченко переконаний, що після цього у Києві значно поліпшиться якість перевезень.

"Серйозно. Бо з вікна затонованого "Рейндж Ровера" дуже погано видно проблеми індійців (ймовірно, мова йде про столичних жителів – ред.)", - сказав депутат.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов підтримав ідею покататися в маршрутках і заселфитися.

"Я підтримую цю ідею. Треба визначитися із хештегом, щоб ми були в одному інформаційному полі", - сказав він.

Симонов також повідомив, що КМДА не контролює маршрути й перевізників, а робить це Нацполіція та "Укртрансбезпека", які мають повноваження штрафувати водіїв і перевізників.

За словами Симонова, у 2016-2017 роках служба перевезень провела 362 перевірки, склала 88 актів, а 23 договори з перевізниками були розірвані.

"Але ми розуміємо, що ми розриваємо договори, а перевізники продовжують їздити, тому що "Укртрансбезпека" їх не штрафує й не знімає. А в нас, якщо ми вже розірвали договір, навіть немає підстав вийти на перевірку, - пояснює Симонов.

Як відомо, у Києві 1000 одиниць комунального транспорту і 1600 – одиниць транспорту приватних перевізників.

За рекомендацією Світового банку, в Києві мають закрити 30 маршрутів.

Для цього їх необхідно ефективно реорганізувати і оновити рухомий склад "Київпастрансу".

"Нам додатково потрібно 230 автобусів, 217 тролейбусів і 70 трамваїв", - пояснив Симонов.

Після засідання комісії минуло 2 дні, однак, за даними "Чесно", за цей час депутати ще не виклали свої селфі в маршрутках чи метро.

Як відомо, депутати Київради полюбляють німецькі машини і купують авто дуже дешево.

З початку січня у Києві подорожчав проїзд у маршрутках.