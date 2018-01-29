Автопарк депутатів Київради: ціна машин часто занижена

У Київраді найбільшу кількість автомобілів за 2016 рік задекларував депутат від БПП "Солідарність", член комісії з питань охорони здоров’я Олександр Пабат – 11.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно", нагадуючи, що ці авто були і в декларації Пабата за 2015 рік, але він готовий був продати їх.

На другому місці за кількістю авто – депутат від "Самопомочі", перший заступник голови земельної комісії Роман Марченко, який майже рік тому подав заяву про складання мандата, але досі є депутатом. У нього 7 авто, а також причеп Скіф-8106.

Колишній міський голова, нинішній очільник фракції "Єдність" і член антикорупційної комісії Олександр Омельченко задекларував 6 автівок.

В автопарку Омельченка елітні Volvo XС90 (2015 р.в.), Audi Q3 (2015 р.в.), Toyota Land Cruiser 200 (2016 р.в.), яка вже потрапляла в ДТП. Також екс-мер задекларував автівки, які можна використовувати для перевезень меблів: LDV 400 Convoy (2003 р.в.), Fiat Ducato 14 (2001 р.в.), Tata LPT 613 (2013 р.в.).

Заступник голови екологічної комісії Сергій Пилипенко (БПП) – кінцевий бенефіціарний власник і гендиректор ПрАТ "Завод ЗБК ім. Світлани Ковальської", який за рік збільшив свій дохід у 9 разів і став 5-м із найбагатших депутатів столиці, – задекларував 5 авто і мотоцикл. Він віддає перевагу німецьким Mercedes, BMW, Porsche.

Найбільші автомотолюбителі Київради (станом на 2016 рік) "Чесно"

П'ятірку найбільших автомотолюбителів Київради замикає депутат "Батьківщини" Юрій Дідовець. У нього досить строкатий автопарк: від ЛуАЗа Фаєтон (1984 р.в.) і Деу Ланоса (2008 р.в.) до Toyota Tundra (2009 р.в.).

У 2016 році Дідовець узяв в оренду Aston Martin DB9 (2007 року випуску), а також три мотоцикли: Suzuki GSX 1300 2014 р.в., Сan-Am Spyder 2010 р.в. і Ducati 2012 р.в..

Член бюджетної комісії Ваган Товмасян ("Батьківщина") задекларував 5 авто. При цьому Toyota Land Cruiser 2008 року випуску він придбав лише за 149 тисяч гривень. Соратник Юлії Тимошенко пояснював, що таку вартість вказано для уникнення оподаткування продавцем.

Депутат від "Самопомочі", член транспортної комісії Максим Борозенець у 2016 році збільшив свій автопарк і задекларував 4 автівки у власності і одну в оренді.

У власності депутата є американський спорткар Chevrolet Corvette (2007 р.в.). Mercedes-Benz Cl 500 (2007 р.в.), торік він придбав Porsche Cayenne (2008 р.в.) нібито за 149 тис. грн. Дружина депутата володіє Mercedes-Benz S 550 (2007 р.в.). Також із 2008 року депутат Борозенець орендує Nissan X-Trail (2007 р.в.).

А депутат від "Єдності", голова екологічної комісії Костянтин Яловий​, судячи з усього, продав Range Rover 2010 року випуску за 149 999 грн. Коментувати таку ціну він відмовився.

Заступник голови комісії з питань торгівлі та підприємництва Денис Попов ("Свобода") також продав Kia Sportage за 149 тис. грн, але придбав Land Rover Discovery 2008 року випуску за 427 тис грн.

"Я, фактично, помінявся з доплатою… Фактично, я доплатив там 4 з чимось тисячі доларів" – пояснив Попов, додавши, що при оформленні угоди купівлі-продажу треба було зазначити суму, хоча він "навіть гроші в руки не отримував як прибуток".

Депутат від БПП Ілля Сагайдак, який у 2015 році декларував 4 свої автівки й 3 машини дружини, за 2016 рік задекларував лише дві автівки дружини: Porsche Cayenne Gts 2008 р.в. і Land Rover Range Rover 2013 р.в. Депутат продав BMW 750Li 2012 р.в. за 145 тис. грн, а його дружина продала Touareg за 1 млн 50 тис грн, за ціною броньованого.

"Чесно" зазначає, що у деклараціях за 2016 рік не було електромобілів. Найпопулярнішими були: Mercedes (27 авто), BMW (21 авто і мотоцикли), Volkswagen (17 авто), японські Lexus і Toyota (по 15 авто), Audi (11 штук).

Активісти додають, що депутати інших місцевих рад також часто занижують вартість придбаних авто. Зокрема, депутати Кропивницького їздять на елітному "брухті" за копійки.