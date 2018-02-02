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Звільнені українці працювали у Лівії в нафтогазовій сфері - МЗС

П'ятниця, 2 лютого 2018, 12:03

Четверо українців, які повернулися з шестирічного полону у Лівії, працювали там у галузі нафтогазової промисловості.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Ці люди, які потрапили до полону у Лівії ще в 2011 році,  працювали здебільшого у сфері нафтогазової промисловості. Після того, як у країні відбулася революція, змінився режим, там перестали працювати органи влади і, на жаль, наші громадяни потрапили у полон до незаконних збройних угруповань", - сказала вона.

Беца зазначила, що з моменту затримання МЗС України разом із іншими компетентними органами вживало всіх  політико-дипломатичних заходів, щоб звільнити українських громадян і повернути їх додому.

"Повернення було ускладнене безпековою ситуацією у Лівії. На щастя, після титанічних і тривалих зусиль нам вдалося звільнити всіх чотирьох громадян, які утримувалися у Лівії", - додала прес-секретар.

Вона зазначила, що стан здоров'я звільнених бранців задовільний, проте психологічний стан, після багатьох років полону, не найкращий.

Беца закликала українців не їздити наразі до Лівії, адже безпекова ситуації у країні складна.

Раніше повідомлялося, що після шестирічного полону у Лівії до України повернулися четверо громадян.

Як відомо, лівійські повстанці захопили 24 українців ще 2011-го року, звинувативши їх у тому, що вони воювали на боці Каддафі. Проте рідні полонених твердили, що люди приїхали працювати до Лівії за цивільними контрактами і постраждали ні за що. Один із полонених помер.

Пізніше військовий трибунал в Лівії засудив до тривалих термінів ув'язнення 19 українців, визнаних винними в пособництві режиму екс-лідера Лівії Муммар Каддафі.

Повідомлялося, що у 2014 році 18 українців, які утримувалися в Лівії, повернулися в Україну.

Українська правда

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Теми: МЗСУкраїнаЛівіяполонені
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