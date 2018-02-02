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Повернення села з "сірої зони" вже фіксують документально

П'ятниця, 2 лютого 2018, 18:14

Луганський губернатор Юрій Гарбуз доручив підготувати документи про включення села Новоолександрівка до населених пунктів, де діють органи державної влади.

Про це він повідомив у Facebook.

"Доручив підготувати пакет документів щодо виключення селища Новоолександрівка з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, аби жителі Новоолександрівки мали змогу отримувати соціальні виплати у повному обсязі", - написав голова облдержадміністрації.

Він підтвердив, що Новоолександрівку, яка з 2014 року перебуває в "сірій зоні" між окупованими і підконтрольними владі територіями, днями українські військові взяли під свій контроль.

За його словами, за цей час у селі залишилось всього 17 жителів, переважно літні люди, майже 90 зі 100 подвір'їв пошкоджені або знищені вщент.

Гарбуз повідомив, що у п'ятницю до села завітав його заступник Юрій Клименко і поспілкувався з місцевими мешканцями.

 

"Тримаю на особистому контролі відновлення основних комунікацій та роботи фельдшерсько-акушерського пункту. Тим, хто потребує невідкладної медичної допомоги, її нададуть фахівці Попаснянської районної лікарні", - розповів губернатор.

Як відомо, 31 січня "Військове телебачення" повідомило, що Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке перебувало в так званій сірій зоні між позиціями ВСУ і бойовиків.

Теми: ДонбасЛуганська областьАТО
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