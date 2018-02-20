Ще одну білоруску оштрафували в Україні за "георгіївську" стрічку

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Вівторок, 20 лютого 2018, 13:05

Громадянка Білорусі має виплатити штраф у розмірі 850 гривень і ще 353 гривні судового збору за публічну демонстрацію забороненої в Україні "георгіївської" стрічки.

Про це повідомляє 20 лютого білоруська служба "Радіо Свобода".

У разі, якщо вона відмовиться виплатити встановлений судом штраф, з її примусово стягнуть подвійний розмір штрафу – 1700 гривень.

Протокол про правопорушення відносно мешканки міста Кобринь склали під час перетину нею кордону в прикордонному пункті "Доманове" (Волинська область, яка межує з Брестською областю Білорусі). "Георгіївська" стрічка була прикріплена на радіоантену її автомобіля Volkswagen Passat.

Це вже другий випадок залучення до адміністративної відповідальності громадян Білорусі за використання "георгіївської" стрічки. Цього року в січні білорус у Карпатах заплатив максимальний штраф.

У травні 2016 року Верховна Рада України схвалила закон, який передбачає штраф за виготовлення і пропагандистське використання "георгіївських" стрічок.

Зараз їх публічне використання, демонстрація або носіння карається штрафом в розмірі від 850 до 2550 гривень.

При повторному порушенні закону покарання більш жорстке - штраф до 5100 гривень або арешт на 15 діб з конфіскацією пропагандистських матеріалів.

Теми: Білорусь пропаганда
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