Синоптики попередили про морози

Територія України найближчої доби 21 лютого залишиться у полі підвищеного атмосферного тиску і прохолодної повітряної маси.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у вівторок опадів не прогнозується, лише вдень у західних областях країни місцями очікується невеликий сніг.

На дорогах країни, окрім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півночі Лівобережжя до 13° морозу, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті та півдні країни вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 21 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу.

Погода на 21 лютого

У середу в Україні без істотних опадів. На дорогах, окрім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура у північних регіонах і Полтавської області вночі 9-14° морозу, вдень 4-9° морозу; на решті території вночі 5-10° морозу, на Закарпатті близько 0°, вдень 0-5° морозу, на півдні країни і на Закарпатті 1-5° тепла.

У Києві 22 лютого без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 5-7° морозу.