Жеваго і Бахматюк могли врятувати свої банки - директор Фонду гарантування

Власники банків-банкротів Костянтин Жеваго і Олег Бахматюк були готові погасити борги і врятувати банки.

Про це директор Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін розповів в інтерв'ю Економічній правді.

"У нас два таких випадки. Один публічний - Бахматюк заявив, що він готовий розрахуватися. Другий - Жеваго, який особисто говорив, що розрахується. Це випадки, коли потрібно подумати, як це закріпити і в цьому напрямку рухатися. Це хороший, позитивний приклад для всієї системи", - заявив директор ФГВФО.

Костянтин Жеваго був власником банку "Фінанси і кредит".

"Жеваго [мені особисто говорив], що закриє всі свої зобов'язання перед державою, НБУ і фондом", - сказав Ворушилін.

"Коли банк був майже мрець, він вирулив ситуацію і тримав до 1 млрд грн на коррахунку. Банк навіть вивели з "проблемності". Потім раптом через місяць: "Виводьте його з ринку", - говорить директор ФГВФО.

Олег Бахматюк був власником "Фінансової ініціативи" та VAB банку.

"Бахматюк це говорив публічно: дайте мені інструмент, можливість і я закрию зобов'язання. Мовляв, мене Максимов обдурив, я купив "тухлий пиріг", але відповідаю за всі зобов'язання банку. Дайте час розрахуватися. Буде у мене живий бізнес - я розрахуюся", - передає слова Бахматюка Ворушилін.

"Дехто каже, що треба душити його, а що ти візьмеш з удушеного?", - риторично запитав він.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси та Кредит", які за допомогою офшорної компанії Nasterno Commercial Limited (кінцевим бенефіціарним власником є колишній помічник депутата Костянтина Жеваго Олександр Демченко), незаконно вивели активи банку на суму більш ніж 1 млрд гривень.

Як відомо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Костянтин Ворушилін: Топ-менеджмент "розводить" олігархів по повній програмі

Економічна правда