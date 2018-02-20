Більшість облрад України контролює опозиція - КВУ

У 15 обласних радах із 22 більше половини депутатів є представниками опозиційних партій.

Про це повідомляє Комітет виборців України в рамках проекту "Дослівно".

"Така ситуація призводить до того, що депутати часто приймають політичні рішення із критикою влади, які не відносяться до компетенції цих рад", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, щонайменше 11 облрад оприлюднили офіційні звернення щодо підтримки торговельної блокади Донбасу, 19 – закликали знизити тарифи.

"Щонайменше сім облрад, серед яких Житомирська, Київська, Одеська, Кіровоградська, Хмельницька, Івано-Франківська, Полтавська, закликали офіційний Київ перейти із ними на договірні відносини. Депутати Київської облради звернулися із вимогою врегулювати процедуру імпічменту Президента", - розповів Кошель.

Зазначається, що найбільше депутатів від опозиції у Дніпропетровській (79% від загального складу ради), Івано-Франківській (70%), Тернопільській (70%), Львівській (69%), Кіровоградській (69%), Волинській (66%), Житомирській (66%) та Київській (65%) облрадах.

Також значна кількість опозиційних депутатів у Херсонській (61%), Полтавській (60%), Рівненській (58%), Чернівецькій (58%), Запорізькій (54%), Вінницькій (51%) і Чернігівській (50%) облрадах.

Повідомляється, що найменше опозиційних депутатів у Сумській (47%), Закарпатській (45%), Хмельницькій (44%), Одеській (40%), Миколаївській (38%), Харківській (33%) та Черкаській (32%) облрадах.

У КВУ додають, що керівні посади в облрадах також часто займають представники опозиції.

Так, головами Київської, Херсонської, Кіровоградської, Чернівецької облрад є представники "Батьківщини", Івано-Франківської – ВО "Свободи", Волинської – партії "УКРОП".

Також зазначається, що окремі обласні ради фактично повністю перебувають під впливом опозиційних партій.

Зокрема, із 84 депутатів Івано-Франківської облради 59 є представниками "Батьківщини", "Свободи", "УКРОпу", "Самопомочі" та партії "Воля".

Із 64 депутатів Тернопільської облради 45 – це депутати від "Батьківщини", РПЛ, "Свободи", "УКРОПу", "Самопомочі", "Народного Контролю" та "Громадянської позиції.

Із 84 депутатів Львівської облради 58 є членами фракцій РПЛ, "Батьківщини", "Свободи", "УКРОПу", "Самопомочі", "Народного Контролю" та "Громадянської позиції".