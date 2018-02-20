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Втомила корупція: ЄС закрив проект модернізації кордону України - Reuters

Вівторок, 20 лютого 2018, 14:14
Втомила корупція: ЄС закрив проект модернізації кордону України - Reuters

Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Проект щодо модернізації шістьох українських КПП на східному кордоні ЄС був започаткований у 2014 році. Проект був спрямований на сприяння інтеграції української економіки з країнами своїх сусідів з ЄС шляхом побудови чи модернізації контрольних пунктів на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Планувалося, що модернізація допоможе скоротити час перетину кордону та вдосконалить митні процедури.

На кінець 2017 року жоден з шести проектів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча ЄС надавав фінансування на суму 29,2 млн. євро.

За інформацією агентства, проект закрили після низки затримок, помилок та перевитрат за участю місцевих чиновників та підрядників. Агентство посилається на внутрішню кореспонденцію уряду України та листування між Європейською комісією та українською владою.

Представник Євросоюзу заявив агентству: "Після нашої оцінки ми зробили висновок, що проекти не можуть бути завершені вчасно. 6 проектів зараз готуються до закриття, а невикористані гроші повернуться".

Один з високопоставлених європейських дипломатів, який займається питаннями відносин з Україною, сказав: "Існує певна втомленість в Україні. Люди розгнівані через відсутність реформ, особливо з корупцією ". Але він сказав, що ЄС буде продовжувати підтримувати країну.

Державна податкова служба зазначила в своїй заяві, що серед причин таких були зміна персоналу всередині служби, а також тривалий час, необхідний для оформлення контрактів та отримання схвалення.

Роман Насіров, колишній керівник ДФС, заявив в інтерв'ю, що проекти контрольних пунктів ускладнюються тим, що в Україні часом неможливо забезпечити необхідне співфінансування. Він дав коментар Reuters незадовго до звільнення з посади 31 січня.

Найбільший контракт на два контрольні пункти отримала фірма "Енергомонтажвентиляція", яка спеціалізується на встановленні вентиляційних агрегатів і не мала жодного досвіду отримання державних тендерів на будівництво, згідно з онлайн-реєстром державних контрактів.

Фінансовий директор "Енергомонтажвентиляції" Сергій Романенко у жовтні минулого року звинуватив посадовців України та ЄС у перешкоджанні завершенню робіт на двох КПП на румунському кордоні.

"Контрольно-пропускні пункти "Дяківці" та "Красноільський" виконані на 80-85%, але на сьогоднішній день ми не отримали жодної копійки", - сказав він.

ДФС повідомила, що не заплатила "Енергомонтажвентиляції", оскільки компанія не надала документи, що підтверджують завершення роботи.

Судові документи показують, що компанія зареєструвала та програла позов у ​​минулому році проти ДФС за несплату грошових коштів, які, на думку фірми, заборговані за роботу на контрольних пунктах. ДФС підтвердила, що підрядник програв суд, але не надала додаткових відомостей.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкордон
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