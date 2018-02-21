На Закарпатті водій відсудив у дорожників 11 тисяч за пробите колесо

4033 перегляди
Середа, 21 лютого 2018, 13:18

Суд Закарпатської області зобов'язав Службу автомобільних доріг виплатити 11,3 тисячі гривень компенсації водію, чий автомобіль було пошкоджено через неякісний ремонт доріг.

Про це пише Mukachevo.net.

Повідомляється, що Василь Танчинець з Виноградова Закарпатської області майже рік судився зі Службою автомобільних доріг.

7 лютого Апеляційний суд Закарпатської області відхилив апеляційну скаргу дорожників і залишив в силі рішення Виноградівського райсуду про стягнення майнової та моральної шкоди за пошкодження авто, через ями на дорозі.

Загалом водію мають виплатити 11 тисяч 341 гривню.

Розірвана шина на автівці позивача
Розірвана шина на автівці позивача

Теми: дороги суд авто Закарпаття
powered by lun.ua
По темі
Overtime: головні економічні події дня 13 лютого 2018, 22:12
Українців попереджають про ожеледицю й тонку кригу 13 лютого 2018, 09:19
Стало відомо, які дороги державного значення ремонтуватимуть цього року 10 лютого 2018, 05:37
Усі новини
Головні новини
Порошенко: Хто не згоден з самоусуненням Януковича, йдіть в КС
Після питання про Мальдіви суд припинив допит Порошенка
Мінфін підтвердив, що ЄС закрив проект з модернізації КПП з Україною
Порошенко: "зелених чоловічків" у Сімферополі бачив особисто
Усі новини

Мінімалізм замість банкетних залів: як змінюється дизайн київських закладів

У Львові відкрилася кав'ярня, де роблять "селфічіно"