На Закарпатті водій відсудив у дорожників 11 тисяч за пробите колесо
Суд Закарпатської області зобов'язав Службу автомобільних доріг виплатити 11,3 тисячі гривень компенсації водію, чий автомобіль було пошкоджено через неякісний ремонт доріг.
Про це пише Mukachevo.net.
Повідомляється, що Василь Танчинець з Виноградова Закарпатської області майже рік судився зі Службою автомобільних доріг.
7 лютого Апеляційний суд Закарпатської області відхилив апеляційну скаргу дорожників і залишив в силі рішення Виноградівського райсуду про стягнення майнової та моральної шкоди за пошкодження авто, через ями на дорозі.
Загалом водію мають виплатити 11 тисяч 341 гривню.