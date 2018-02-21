На Закарпатті водій відсудив у дорожників 11 тисяч за пробите колесо
Середа, 21 лютого 2018, 12:18
Суд Закарпатської області зобов'язав Службу автомобільних доріг виплатити 11,3 тисячі гривень компенсації водію, чий автомобіль було пошкоджено через неякісний ремонт доріг.
Про це пише Mukachevo.net.
Повідомляється, що Василь Танчинець з Виноградова Закарпатської області майже рік судився зі Службою автомобільних доріг.
7 лютого Апеляційний суд Закарпатської області відхилив апеляційну скаргу дорожників і залишив в силі рішення Виноградівського райсуду про стягнення майнової та моральної шкоди за пошкодження авто, через ями на дорозі.
Загалом водію мають виплатити 11 тисяч 341 гривню.