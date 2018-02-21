Рада Європи ухвалила план дій для України з бюджетом 29,5 млн. євро

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки.

Про це повідомляє Постійне представництво України при Раді Європи на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

План дій є стратегічним документом співпраці України з Радою Європи на 4 роки. Ключовими партнерами з української сторони є центральні та місцеві органи державної влади і неурядові організації.

Розрахунковий бюджет Плану дій становить 29,5 млн. євро, у фінансуванні якого вже беруть участь Швейцарія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Литва, Угорщина, Ліхтенштейн та Європейський Союз.

Заходи у рамках Плану дій спрямовані на підтримку конкретних реформ, що мають привести українське законодавство, інститути та практику у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права і демократії.

З ініціативи України в Плані дій вперше чітко зафіксовано, що він має сприяти досягненню цілей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Відповідно до Плану дій Рада Європи продовжить надання Україні допомоги у реформуванні системи судоустрою, правоохоронних органів, виконання рішень судів, а також у сфері децентралізації та боротьби з корупцією. Окрему увагу буде приділено захисту прав внутрішньо переміщених осіб та питанням безпеки журналістів.

Ухвалений План дій є п’ятим документом, що продовжує започатковану у 2005 році традицію програмного співробітництва між Україною та Радою.

"Ухвалення Плану дій символічно відбулося у дні, коли Україна з сумом відзначає четверту річницю загибелі Небесної Сотні та початку російської агресії. Але сьогодні маємо дивитися вперед і використовувати можливості Плану дій для здійснення реформ та європейської інтеграції. З нашої ініціативи новий План дій Ради Європи для України сприятиме виконанню Угоди про асоціацію з ЄС. Сильна успішна Україна буде найкращою присвятою героям Революції гідності та війни з Росією", - відзначив Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.