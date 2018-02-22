У Трампа запевнили, що готують санкції проти РФ за втручання у вибори

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нові санкції проти Росії у відповідь на втручання у вибори та кібератаки минулого року.

Про це у середу заявили троє високопоставлених чиновників Білого дому, відкидаючи критику щодо надто млявих дій у цьому питанні, повідомляє Reuters.

Республіканці та демократии, які майже одноголосно прийняли новий законопроект про санкції проти Росії минулого літа, критикували Трампа за те, що він не покарав Москву та звинуватили у м’якому ставленні до свого російського колеги Володимира Путіна.

Звинувачення американських законодавців послідували за рішенням адміністрації Трампа в січні не оголошувати санкції проти Росіївідповідно до нового закону.

На брифінгу для групи журналістів троє посадовців, які беруть участь у роботі над санкціями, наголосили, що процесс триває повільно з юридичних причин та не може бути прискорений у відповідь на критику.

Вони не надали детальну інформацію про те, коли адміністрація президента США прийме рішення про санкції або які обмежувальні заходи будуть розглянуті.

"Процес щодо санкцій тривалий, він складний, він непривабливий. Але коли у нас будуть докази і ми будемо готові, ми запровадимо санкції", - сказав один з чиновників.

Посадовці заявили, що деякі санкції вже були накладені на дві російські компанії, згадані в обвинуваченні команди спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про втручання Росії у вибори президента США у 2016 році. Мова йде про Concord Catering та про Concord Management and Consulting, які контролюють Internet Research Agency - групу, що координувала процес втручання.

При цьому, як наголошує Reuters, санкції на ці організації були накладені у червні через російське вторгнення в Україну.

Чиновники також запевнили, що адміністрація розглядає заходи у відповідь на руйнівну кібератаку вірусу NotPetya минулого року. Минулого тижня Білий дім заявив, що атака вірусу NotPetya, яку у червні 2017 року здійснили російські військові, поширилась по всьому світу, спричинивши збитки на мільярди доларів у Європі, Азії та Америці.

Європейська правда