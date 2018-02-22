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Київрада обмежила право найменування вулиць на честь померлих осіб

Четвер, 22 лютого 2018, 13:08

Київська міська рада заборонила називати вулиці в столиці на честь фізичних осіб раніше ніж через 2 роки після їхньої смерті.

За відповідний проект рішення про внесення змін до порядку найменувань об'єктів міського підпорядкування у другому читанні на засіданні 22 лютого проголосували 65 депутатів.

Проти прийняття вказаного рішення виступала зокрема фракція "Свобода".

Зокрема представник цієї політсили Володимир Бохняк зазначив наступне:

"Хочу нагадати, що в нас іде війна з російським окупантом на сході. Є такі герої як Василь Сліпак і багато інших, а завтра можуть бути нові, і в нас буде потреба їх вшанувати, а завдяки цьому проекту рішення ми не можемо цього зробити оперативно".

В свою чергу, представляючи цей проект рішення, заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков наголосив, що всі подані досі заявки і ті, що будуть подані до набуття чинності вказаного рішення, будуть розглядатися без обмежень.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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