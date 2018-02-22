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В Україні правоохоронці досі застосовують тортури - AI

Четвер, 22 лютого 2018, 14:02

В Amnesty International Україна заявили, що правоохоронні органи України продовжують застосовувати тортури, а також інші види жорстокого поводження.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, у документі, який є в розпорядженні інформагентства, сказано, що в розслідуванні щодо так званих "таємних в'язниць СБУ" не відбулося ніякого прогресу, а офіційні представники правоохоронних органів знову застосовували тортури та інші види жорстокого поводження.

Також наголошується, що порушення прав людини з боку правоохоронних органів, а також порушення міжнародного гуманітарного права в минулому залишилися безкарними.

"Розслідування головного військового прокурора щодо заяв про секретні затримання СБУ на сході України було неефективним. Влада здебільшого проігнорувала докази, які були оприлюднені міжнародними громадськими організаціями ще в 2016 році і доводили існування такої практики", - заявили в Amnesty International Україна.

Там нагадали про затримання українки, яка мешкає в Росії, Дарини Мастікашевої, яку затримали співробітники Служби безпеки та два дні утримували в ізоляції, а пізніше звинуватили в державній зраді і незаконному зберіганні зброї.

"Фотографія жінки, яку зробив її адвокат поза залою суду, демонструє ознаки побиття і можливих тортур з боку співробітників СБУ... Поки вона не погодилася зачитати вголос на камеру заяву, в якій їй інкримінувалися злочини", - сказано в документі.

Повідомляється, що у звіті міжнародної правозахисної організації також йдеться про те, що громадські активісти та члени громадських організацій, зокрема антикорупційних, регулярно піддавалися переслідуванням і ставали жертвами насильства, ці інциденти часто були розслідувані, а "підозри в підбурюванні до них падало на представників владних структур, в деяких випадках правоохоронних органів".

Як відомо, 21 липня правозахисники опублікували доповідь "Вас не існує: Свавільні затримання, насильницькі зникнення і тортури на сході України", в якій ішлося про те, що українська влада і сепаратисти застосовують тортури і незаконно утримують людей під вартою.

29 серпня правозахисники Amnesty International і Human Rights Watch, в своїй доповіді повідомили про звільнення 13 осіб з "таємної в'язниці" Служби безпеки України в Харкові.

Пісніже в СБУ заявили, що у них немає "таємних в'язниць".

Українська правда

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Теми: СБУтортуриправа людини
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