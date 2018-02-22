Росія здійснила серію транскордонних атак на Україну – дослідження

Російські війська у 2014 році провели серію транскордонних нападів на українські населені пункти і позиції ЗСУ.

Про це йдеться у звіті громадських організацій Truth Hounds і International Partnership for Human Rights.

Такі атаки фіксувалися з червня до вересня 2014 року, і звіт про них переданий прокурору Міжнародного кримінального суду в Гаазі 18 грудня 2017 року.

"Ці напади продемонстрували залучення Росії у збройний конфлікт, який, як наслідок, може розглядатися, принаймні частково, як міжнародний збройний конфлікт для цілей статуту Міжнародного кримінального суду", - йдеться в дослідженні.

Зокрема, підрахували ГО, за цей період відбулися як мінімум 134 атаки на цивільне населення і цивільні об'єкти у 22 населених пунктах, що "може вважатися військовим злочином у вигляді свідомо спрямованих атак на цивільне населення".

Згідно зі звітом, ці напади призвели до загибелі 100 і поранення ще 163 мирних жителів.

Також у дослідженні наведено докази використання цивільних як живий щит.

Також до звіту включені "беззаперечні докази того, що РФ здійснює проти України військову агресію, починаючи з лютого 2014 року. Що означає наявність на території України міжнародного збройного конфлікту, а не громадянської війни".