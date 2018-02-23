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Керівник "Укравтодору" хоче вищі штрафи за перевищення швидкості

П'ятниця, 23 лютого 2018, 13:01

В. о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак вважає за необхідне збільшити суми штрафів за перевищення швидкості на дорогах, а також посилити штат поліції.

"Нам не вистачає поліції, яка б штрафувала порушників швидкісного режиму" – заявив він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо прописати обмеження в 40, 50, 60 км/год, але якщо нікому штрафувати за перевищення швидкості, то закон не буде працювати. Це головне завдання – посилення поліції і збільшення штрафів", – заявив голова "Укравтодору".

Він також вважає, що для вирішення питання перевищення водіями швидкості і, відповідно, для зниження рівня смертності на дорогах необхідно побудувати автоматичну систему контролю швидкості, змінити закон про фотофіксацію.

"Тільки так ми отримаємо реальний результат щодо порушення швидкісного режиму і скорочення смертності. Але я усвідомлюю: це непопулярна думку, особливо серед водіїв", - зазначив Новак.

Він переконаний, що вирішення питання збільшення граничної швидкості на дорогах – передусім, за поліцією, комунальними властями або власниками доріг.

"Вони повинні вирішувати, яка повинна бути швидкість. Якщо є можливість і дорога – на дві-три-чотири смуги, то, звичайно, можна збільшити швидкість на ній", – сказав голова "Укравтодору".

"Ми запропонували основну загальну умову по дорогах в населених пунктах: з 60 км/год знизили до 50 км/год. У інших країнах, наприклад в ЄС, йдуть переговори на предмет зниження ще з 50 км/год до 30 км/год у спеціальних зонах, у центрі міст", – додав Новак.

Як відомо, з 1 січня 2018 року в Україні набули чинності зміни правил дорожнього руху: максимально допустима швидкість руху в населених пунктах становить 50 км/год.

"Українська правда" у Threads

Теми: дорогизаконодавствоУкравтодор
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