Вихідні почнуться зі снігопадів і морозів, подекуди – до мінус 20°

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П'ятниця, 23 лютого 2018, 14:42

Синоптики прогнозують прохолодну суботу в Україні – на півночі Лівобережжя стовпчики термометрів впадуть до позначки мінус 21 градус.

Про це повідомляє у Facebook Укргідрометцентр.

Також 24 лютого на території країни очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півночі Лівобережжя 16-21°, вдень 6-11° морозу; у більшості центральних областей вночі 5-10°, вдень 3-8° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

В Одесі, зокрема, невеликий сніг, вдень мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

В Дніпрі 24 лютого також невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 6-8°, вдень 4-6° морозу.

У Харкові прогнозується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 14-16°, вдень 7-9° морозу.

У Карпатах найближчої доби також невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 11-16°, вдень 9-14° морозу.

У Львові невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 12-14°, вдень 7-9° морозу.

У Києві 24 лютого невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 11-13°, вдень 8-10° морозу.

 

Українська правда
Теми: погода
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