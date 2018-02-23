Ющенко: Росія веде проти України вже 24-ту війну

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П'ятниця, 23 лютого 2018, 15:26

Окупація Криму та збройна агресія на Донбасі є вже 24-війною Росії проти України.

Про це заявив екс-президент України Віктор Ющенко на Балтійсько-Чорноморському форумі, повідомляє "Укрінформ".

"Останні 4 роки ми страждаємо. Хоча, це — 24-та війна, яку ми ведемо з Росією", - сказав він.

Ющенко наголосив, що наразі ми живемо у світі, де серйозно порушується безпековий баланс.

"Давайте поглянемо на політичну карту Європи: за останні 50 років такої безпекової ситуації у Східній Європі ще не було. У Європі 7 військових конфліктів, 6 з них на Сході Європи, один з них гарячий", - наголошує він.

При цьому, за словами екс-президента, ніхто з дипломатів не вірить у дипломатичне врегулювання конфліктів, "бо усі розуміють, що у нас немає позитивної практики з вирішення конфлікту".

Ющенко нагадав, що Росія причетна до 6 конфліктів, які є у Східній Європі.

"Від Нагірного Карабаху, пройшовши весь Південь Європи і дійшовши до Донбасу — у кожному з 6 конфліктів агресором, окупантом є Росія", - зазначає він.

"З такою імперською політикою, рецидивами імперської політики, у 21 століття ходити не можна", - додав президент 2005-2010 років.

Теми: Ющенко Росія Донбас Крим АТО
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