Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ющенко: Росія веде проти України вже 24-ту війну

П'ятниця, 23 лютого 2018, 14:26

Окупація Криму та збройна агресія на Донбасі є вже 24-ю війною Росії проти України.

Про це заявив екс-президент України Віктор Ющенко на Балтійсько-Чорноморському форумі, повідомляє "Укрінформ".

"Останні 4 роки ми страждаємо. Хоча, це — 24-та війна, яку ми ведемо з Росією", - сказав він.

Ющенко наголосив, що наразі ми живемо у світі, де серйозно порушується безпековий баланс.

"Давайте поглянемо на політичну карту Європи: за останні 50 років такої безпекової ситуації у Східній Європі ще не було. У Європі 7 військових конфліктів, 6 з них на Сході Європи, один з них гарячий", - наголошує він.

При цьому, за словами екс-президента, ніхто з дипломатів не вірить у дипломатичне врегулювання конфліктів, "бо усі розуміють, що у нас немає позитивної практики з вирішення конфлікту".

Ющенко нагадав, що Росія причетна до 6 конфліктів, які є у Східній Європі.

"Від Нагірного Карабаху, пройшовши весь Південь Європи і дійшовши до Донбасу — у кожному з 6 конфліктів агресором, окупантом є Росія", - зазначає він.

"З такою імперською політикою, рецидивами імперської політики, у 21 століття ходити не можна", - додав президент 2005-2010 років.

Теми: ЮщенкоРосіяДонбасКримАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Ющенко
Віктор Ющенко: Я за колапс Росії молюся кожен день
Ющенко порівняв ситуацію в Україні з Афганістаном
Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: