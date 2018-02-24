Світоліна вийшла у фінал престижного турніру в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у фінал представницького турніру в Дубаї категорії WTA Premier з призовим фондом у $2 млн.

У півфіналі українка грала проти екс-першої ракетки світу, представниці Німеччини Анжелік Кербер. Світоліна виграла у 2 сетах - 6:3, 6:3.

Перемога над Кербер стала для Світоліної 23-ю в кар'єрі над тенісисткою з топ-10.

У фіналі суперницею українки стане росіянка Дар'я Касаткіна.

Зазначимо, що Світоліна є діючою переможницею турніру.

На початку цього сезону тенісистка тріумфувала у Брісбені.

Олексій Павлиш, УП