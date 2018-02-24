Київ витратить 300 мільйонів на оновлення вуличного освітлення

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Субота, 24 лютого 2018, 11:59

У 2018 році Київ планує витратити на модернізацію зовнішнього освітлення 300 мільйонів гривень. 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА. 

"Модернізація зовнішнього освітлення підвищить безпеку на вулицях та зекономить значні кошти міського бюджету. Щорічно Київ сплачує 120 млн грн за зовнішнє освітлення. Ми зможемо економити 30-40 млн грн на електроенергії щороку", - заявив Кличко. 

Він додав, що цьогоріч зовнішнє освітлення буде модернізовано на 163 об’єктах – вулицях, мостах, парках, прибудинкових територіях міста.

Теми: Київ гроші
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