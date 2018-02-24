В Україні змінили правила реєстрації абонентів зв'язку

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Субота, 24 лютого 2018, 15:42

З осені 2018 року в Україні набудуть чинності нові правила реєстрації абонентів телекомунікаційних послуг.

Як повідомили у Нацкомісії з держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), рішення має спростити процедуру реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі.

Нові правила дозволять дистанційну реєстрацію абонентів, для чого можна подати електронну або паперове заяву.

Під час подання абонентом заяви про реєстрацію в електронній формі буде можлива електронна ідентифікація особистості - електронний цифровий підпис, BankID і т.і. 

Також введено реєстрацію абонентів, які не є громадянами України, а перелік документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус особи, розширено.

Новий порядок було ухвалено рішенням НКРЗІ від 28 листопада 2017 р., воно набере чинності через 9 місяців з дня його офіційного опублікування.

Наразі абоненти можуть зареєструватися єдиним способом - у письмовій формі, з обов'язковою фізичною присутністю в офісі оператора / провайдера телекомунікацій.

"Наявність великої кількості знеособлених абонентів сприяє розвитку шахрайства з використанням абонентських номерів, негативно позначається на фінансовому стані абонента і репутації оператора", - зазначили в НКРЗІ.

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