За час бойових дій в Україні з'явилося 50 нових генералів

Від початку бойових дій у Збройних силах України 50 людей отримали генеральське звання.

Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

"Із 2014-го у нас було присвоєно 50 генеральських звань. З них практично всі – це офіцери, які вже мали бойовий досвід", - сказав він.

За словами Муженка, на сьогодні основною умовою просування по службі, особливо призначення на основні командні посади, є саме наявність бойового досвіду, отриманого з 2014 року.

Начальник Генштабу також зазначив, що за час бойових дій у ЗСУ "уже більше ніж у два рази помінялися командири батальйонів і бригад".

"Командири бригад, які були у 2014 році, зараз вже командувачі оперативних командувань. Деякі з них уже зараз на посадах заступників командувачів видів Збройних сил України", – пояснив він.

Муженко також повідомив, що серед випускників вищих військових навчальних закладів цього року буде чверть тих, хто свідомо пов’язав своє майбутнє з армією уже після початку бойових дій.