У Молдові понад 50 міст і сіл підписали декларацію про "об’єднання з Румунією"

Кількість молдовських міст і сіл, які підписали символічну декларацію про об’єднання з Румунією досягла 53.

Про це повідомляє Newsmaker.

У суботу декларацію підписали ще три села.

У селі Пеулешть Каларашського району символічний документ про об'єднання з Румунією підписали мер, член Ліберальної партії Іон Пруніч, секретар місцевої ради і шість з дев'яти місцевих радників.

У селі Сінешть Унгенського району за об’єднання підписалися мер, член Ліберальної партії Юріе Церуш, секретар місцевої ради, кілька радників і настоятель церкви "Різдва Пресвятої Богородиці".

У селі Тенерешть Каушанського район декларацію підписав мер, член Демократичної партії Костянтин Берлінські, секретар місцевої ради і сім радників.

Нагадаємо, в Молдові кампанію прийняття символічних декларацій про об'єднання з Румунією організувала уніоністська громадянська платформа Acţiunea 2012. Ініціатори проекту планують, що в рік сторіччя об'єднання Румунії аналогічне рішення приймуть в ста населених пунктах Молдови.

Європейська правда