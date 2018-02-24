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У Молдові понад 50 міст і сіл підписали декларацію про "об’єднання з Румунією"

Субота, 24 лютого 2018, 15:26

Кількість молдовських міст і сіл, які підписали символічну декларацію про об’єднання з Румунією досягла 53.

Про це повідомляє Newsmaker.

У суботу декларацію підписали ще три села.

У селі Пеулешть Каларашського району символічний документ про об'єднання з Румунією підписали мер, член Ліберальної партії Іон Пруніч, секретар місцевої ради і шість з дев'яти місцевих радників.

У селі Сінешть Унгенського району за об’єднання підписалися мер, член Ліберальної партії Юріе Церуш, секретар місцевої ради, кілька радників і настоятель церкви "Різдва Пресвятої Богородиці".

У селі Тенерешть Каушанського район декларацію підписав мер, член Демократичної партії Костянтин Берлінські, секретар місцевої ради і сім радників.

Нагадаємо, в Молдові кампанію прийняття символічних декларацій про об'єднання з Румунією організувала уніоністська громадянська платформа Acţiunea 2012. Ініціатори проекту планують, що в рік сторіччя об'єднання Румунії аналогічне рішення приймуть в ста населених пунктах Молдови.

Європейська правда

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