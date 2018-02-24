У Криму "прокуратура" взялася за учасників Українського культурного центру

Підконтрольна Кремлю "прокуратура Криму" викликала для перевірки учасників Українського культурного центру.

Про це на засіданні "Кримської солідарності" в суботу розповіла учасниця центру Ольга Павленко, повідомив Крим.Реалії кореспондент Радіо Свобода.

Крім того, "прокуратура" прийшла з перевіркою до бібліотеки Сімферополя, де активісти проводили свої заходи.

"Співробітники прокуратури перевіряють бібліотеку, де ми займалися вишиванням. Уявіть, тільки вишиванням!" - зазначила Павленко.

Активісти також розповіли, що друкарні відмовляються друкувати газету, яку видає Український культурний центр, посилаючись на листи від правоохоронних органів Росії, де газета "Кримський терен" українською мовою називається "екстремістським матеріалом".

Як повідомлялося, активісти Українського культурного центру в Криму 26 серпня 2017 року презентували перший експериментальний випуск видання "Кримський Терен" українською та російською мовами.

У першому випуску була опублікована інструкція для вступу до вищих навчальних закладів материкової України, матеріал про блокування інтернет-ЗМІ в Криму, фрагменти останнього слова кримського політв'язня Володимира Балуха, а також історичне дослідження Леоніда Кузьміна про українські землі.