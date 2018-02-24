Америка перестала називати себе "нацією іммігрантів"

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Субота, 24 лютого 2018, 20:52

Державне агентство Сполучених Штатів, яке здійснює нагляд за імміграцією, прибрало з декларації своєї місії характеристику США як "нації іммігрантів".

Як повідомляє "Голос Америки", директор Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Л. Френсіс Сисна в четвер написав електронного листа співробітникам USCIS щодо зміни назви. Лист від Сисни про зміну також опублікували на сайті агентства.

У новій декларації місії йдеться: "Служба громадянства та імміграції США керує законною імміграційною системою країни, забезпечуючи її добросовісність і обіцянку, шляхом ефективного та справедливого вирішення запитів щодо імміграції, водночас захищаючи американців, оберігаючи батьківщину та шануючи наші цінності".

У попередній декларації місії сказано, що агентство "забезпечує обіцянку Америки як нації іммігрантів...".

Вважається, що фраза використовувалась ще в 19-му столітті. Вона описує країну, де люди багатьох культур і національностей ставали часткою того, що було давно описано як "плавильний котел".

Сисна підкреслив, що він більше не хоче, щоб агентство називало іммігрантів та тих, хто подає петиції, своїми "клієнтами". Він сказав, що вважає, що агентство покликане спочатку обслуговувати "американський народ".

Інформація від Бюро перепису населення від 2014 року показує, що в країні жило щонайменше 42 мільйони іммігрантів, як тих, що потрапили в країну легально, так і тих, що нелегально. Ця кількість продовжувала зростати.

Критики стверджують, що зміна декларації місії порушує питання про те, чи країна готова продовжувати приймати іммігрантів. Вони відзначають важливість обіцянки Америки для тих, хто приїжджає до цієї країни.

У новій заяві імміграційного агентства все ж зберігається слово "обіцянка".

Теми: США
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