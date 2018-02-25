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Сирія: у Східній Гуті застосували хімічну зброю - ВВС

Неділя, 25 лютого 2018, 23:58

У Східній Гуті застосували хімічну зброю - до місцевої лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєння хлором.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Сирійсько-американську медичну спільноту, представники якої працюють у госпіталях Східної Гути.

За даними організації, до місцевої лікарні потрапили від 14 до 16 осіб із ознаками отруєння хімічною речовиною, ймовірно, хлором.

Серед постраждалих є діти. За попередньою інформацією, одна дитина померла.

У центрі моніторингу порушень прав людини, який базується в Англії, підтверджують, що в одну з лікарень Східної Гути надійшли пацієнти, яким важко дихати, але підтвердити газову атаку не можуть. При цьому вони підтверджують загибель дитини.

Як відомо, сили режиму сирійського президента Башара Асада продовжують обстріли підконтрольних повстанцям районів Східної Гути під Дамаском, незважаючи на вимогу Ради Безпеки ООН припинити вогонь.

Як повідомлялось, Рада безпеки ООН в суботу проголосувала за резолюцію, яка вимагає негайно запровадити 30-денне перемир'я в Сирії.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна здійснити максимальний тиск на сирійський режим, щоб домогтися негайного припинення вогню в Східній Гуті.

Внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
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