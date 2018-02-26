Меркель назвала кандидатів на посади міністрів від ХДС

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Понеділок, 26 лютого 2018, 01:59

Партія "Християнсько-демократичний союз", яку очолює канцлер ФРН Ангела Меркель, визначилася з кандидатами на посади міністрів у новому коаліційному уряді.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми пішли на деякі важкі і болючі зміни, що було аж ніяк не просто", - заявила Меркель.

На посаді міністра оборони ФРН залишиться Урсула фон дер Ляєн.

Новим міністром економіки може стати Петер Альтмайер. Політик вважається одним з найбільш вірних соратників Меркель.

Міністерство охорони здоров'я може очолити Єнс Шпан, науки - Аня Карлічек, сільського господарства -  Юлія Клекнер.

Очолити відомство канцлера має Гельґе Браун.

Згідно з коаліційною угодою, крім поста глави уряду, ХДС отримає шість міністерських портфелів. Стільки ж - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

Ще три міністерства очолять представники баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС), що утворює консервативний блок з ХДС. 

Соціал-демократам вдалось отримати зовнішньополітичне відомство, міністерство праці та соціального забезпечення і фінансів. 

Для затвердження коаліційного договору ХДС проведе партійний з'їзд наприкінці лютого, а СДПН - письмове опитування членів партії.

Теми: Німеччина Меркель
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