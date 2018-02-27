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РФ заблокувала резолюцію ООН, що звинувачує Іран у поставках зброї до Ємену

Вівторок, 27 лютого 2018, 00:51

Росія наклала вето на резолюцію, що була покликана запобігти порушенням ембарго ООН на постачання зброї до Ємену.

Про це повідомляє AP.

Розроблену Великою Британією резолюцію підтримали 11 країн, проти висловилися представники Росії і Болівії, а Китай і Казахстан утрималися.

У доповіді, опублікованій групою експертів ООН, стверджується, що Іран порушив встановлене в 2015 році ембарго на поставки зброї, не здійснивши "необхідних заходів", щоб запобігти прямим або непрямимпоставкам ракет і безпілотників шиїтським повстанцям Хуті в Ємені.

Експерти вивчили рештки ракет, які були запущені по Саудівській Аравії бойовиками Хуті в минулому році, і заявили, що багато з них "збігаються з розробленими і виготовленими в Ірані ракетами Qiam-1".

Проект резолюції передбачав вжиття заходів проти порушників, але посол РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва заперечує проти "вибіркових і спірних висновків", які не були перевірені або підтверджені.

Відразу після того, як на британський проект було накладено вето, російський проект, в якому не згадувалося про Іран, був прийнятий одноголосно.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООНРосіяІранвето
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