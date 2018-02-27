В Ужгороді вдруге за місяць підпалили офіс спілки угорців

В Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Закарпатській області у Facebook.

За інформацією поліції, о 3 годині ранку на лінію "102" надійшло повідомлення про пожежу в офісному приміщенні на Православній набережній в Ужгороді.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється.

В Ужгороді підпалили офіс спілки угорців Фото поліції

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.

Місцеве видання Mukachevo.net із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що вигоріло близько 25 кв. м. приміщення, а пожежі передував вибух біля будівлі КМКС.

Підпал в Ужгороді mukachevo.net

Ймовірно, це знову був "коктейль Молотова", який жбурнули у вікно.

Нагадаємо, це вже друга спроба підпалу офісу КМКС в Ужгороді. 4 лютого зловмисники теж кинули пляшку з запальною сумішшю у вікно будівлі.

Пізніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що спробу підпалу здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації "Фаланга".

"Європейська правда"