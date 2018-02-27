На Україну насуваються одразу кілька потужних циклонів

Найближчої доби негоду в більшості областей України, окрім західних, визначатимуть циклони, що пересуваються один за одним з Балкан у північно-східному напрямку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У середу, 28 лютого, у західних областях місцями невеликий сніг; температура вночі 14-19° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 22°, вдень 9-14° морозу.

На решті території сніг, вночі на півночі Лівобережжя, вдень у південних областях місцями сильний сніг, хуртовини; температура вночі 11-16°, вдень 6-11° морозу; в східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, удень у південній частині, східних та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с, удень у Приазов'ї місцями 25 м/с.

У Києві - вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 8-10° морозу.

Погода на 28 лютого

У четвер, 1 березня, в західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями невеликий сніг; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 18-23°, вдень 9-14° морозу, на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 2-7° морозу.

На решті території складні погодні умови: сніг, місцями сильний, на південному сході з дощем (вночі в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети).

Вдень очікується послаблення опадів; вітер північно-західний (на Лівобережжі східний), 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 3-8° морозу, в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській області вночі 10-15°, вдень 6-11° морозу, в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській області протягом доби від 4 ° морозу до 1° тепла. На дорогах України ожеледиця.

У Києві - сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі, вранці пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.

Погода на 1 березня

У зв'язку зі складними погодними умовами МВС тимчасово обмежило в'їзд вантажного транспорту на територію Києва, Одеси та Кропивницького. На Запоріжжі обмежено рух дорогою державного значення Н-30 (від м. Токмак до м. Бердянськ).