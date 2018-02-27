Більше десятка ГО заявляють, що за українцями готується стеження в Інтернеті

Одразу кілька громадських організацій заявили про неприпустимість встановлення спецслужбами технічних засобів стеження у інтернет-провайдерів.

Про це йдеться у заяві 15 ГО, якою володіє "Українська правда".

Зокрема, громадські організації закликають відмовитись від встановлення спецслужбами будь-яких технічних засобів стеження в інтернет-провайдерів, оскільки переконані, що це призведе до надмірного контролю та втручання у роботу мережі Інтернет з боку правоохоронних та контролюючих органів.

Вказується, що 20 лютого Нацкомісія з регулювання сфери зв'язку та інформатизації погодила проект Постанови Кабміну, яка має урегулювати технічну перевірку блокувань сайтів з санкційного списку.

"В проекті передбачено "забезпечити придбання технічних засобів... для моніторингу стану припинення надання послуг з доступу до інформаційних ресурсів…" і Держслужбі спецзв’язку спільно з СБУ "встановити технічні засоби на телекомунікаційних мережах", - йдеться у заяві.

Громадські організації вказують, що такі "технічні засоби можуть бути незаконно і безконтрольно використані для несанкціонованого стеження за діями громадян в Інтернеті, маніпуляцій з доступом до інформації в Інтернеті (обмеження, блокування чи внесення змін у змістовну частину) та інших порушень прав людини".

"Такі рішення створюють передумови для впровадження російських репресивних практик масового контролю Інтернету та стеження за громадянами та ставлять під загрозу свободу та вільний розвиток Інтернету в Україні", - заявили організації.

Вони вимагають відкликати проект Постанови та "діяти в межах своїх повноважень з дотриманням міжнародного та національного законодавства щодо захисту прав людини".

"Встановлення засобів загального спостереження та/або перехоплення інформації в мережі Інтернет прямо суперечить Рекомендаціям CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи, відповідно до яких "на вас не повинні поширюватися заходи загального спостереження чи перехоплення інформації" (п. 4) та "сам факт існування законодавства, яке дозволяє здійснювати спостереження за телекомунікаціями, може вважатися втручанням у право на приватне життя" (п. 82)", - йдеться у заяві.

Під документом підписалися

Лабораторія цифрової безпеки

Платформа прав людини

Партнери цифрового правозахисту

Центр інформації про права людини

Національна спілка журналістів України

Донецький інститут інформації

Громадське телебачення Донбасу

Інститут масової інформації

Академія української преси

Центр демократії та верховенства права

Інститут розвитку регіональної преси

Інтерньюз-Україна

Детектор медіа

Центр громадянських свобод