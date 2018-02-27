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Бійців ЗСУ продовжують обстрілювати з мінометів - штаб

Вівторок, 27 лютого 2018, 17:25

Від початку доби на Донбасі зафіксували 5 обстрілів сил АТО з боку проросійських бойовиків.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Впродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема, агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів", - сказано у повідомленні.

Вказується, що "на Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях біля населеного пункту Луганське".

"З мінометів калібру 82-мм ворог обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Троїцького. По захисниках Новоолександрівки загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомили в штабі.

Там зазначили, що унаслідок ворожого вогню ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.

Українська правда

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Теми: АТОДонбас
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