Бійців ЗСУ продовжують обстрілювати з мінометів - штаб

378 переглядів
Вівторок, 27 лютого 2018, 18:25

Від початку доби на Донбасі зафіксували 5 обстрілів сил АТО з боку проросійських бойовиків.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Впродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема, агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів", - сказано у повідомленні.

Вказується, що "на Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях біля населеного пункту Луганське".

"З мінометів калібру 82-мм ворог обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Троїцького. По захисниках Новоолександрівки загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомили в штабі.

Там зазначили, що унаслідок ворожого вогню ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.

Українська правда
Теми: АТО Донбас
powered by lun.ua
По темі
У штабі АТО уточнили стан трьох поранених бійців 27 лютого 2018, 13:08
Захоплені бойовики можуть отримати статус військовополонених - Черниш 27 лютого 2018, 11:56
Рада підвищила штрафи за порушення кордону та межі з ОРДЛО 27 лютого 2018, 10:50
Усі новини
Головні новини
З екс-помічника Манафорта збираються зняти обвинувачення
Комісія обрала керівника органу, який контролюватиме 100 млрд держкоштів на медицину
Труханова залишили при посаді
Рада спростила ввезення імпортних автомобілів
Усі новини
Відео

9 українських Youtube-каналів про науку

місто

За МАФами на Майдані Незалежності виявили мозаїки