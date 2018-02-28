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ОБСЄ за добу зафіксувала більше 140 вибухів на Донбасі

Середа, 28 лютого 2018, 02:58

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 25 лютого по 19:30 26 лютого зафіксувала 143 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 27 лютого.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, 125 вибухів проти 65 відповідно" - повідомили спостерігачі.

Зокрема, на Донеччині порушення режиму припинення вогню були зафіксовані в районі Горлівки, Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Ясинуватої та Ломакиного.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з поперднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, 18 вибухів проти 2 відповідно", - підкреслили в ОБСЄ.

На Луганщині порушення були зафіксовані в непідконтрольних уряду України населених пунктах Калинове-Борщувате та Молодіжне.


Теми: ДонбасОБСЄ
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